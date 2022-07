Da Muriqi a Escalante, iniziano le visite mediche degli esuberi

La Lazio continua la preparazione in quel di Auronzo e ieri nella prima uscita ha battuto per 21 a 0 la selezione locale. Sarri ora è più tranquillo, perché sa che dal mercato sono arrivati i rinforzi sperati. Per una Lazio che si allena ne troviamo una che ha iniziato nella mattinata di oggi a svolgere le visite mediche di rito aspettando una nuova sistemazione. Sono tanti i calciatori che questa mattina hanno raggiunto la clinica di riferimento e si stanno sottoponendo alle visite. Tra questi c’è anche Muriqi, promesso sposo del Bruges poi rispedito indietro. Oltre al kosovaro sono arrivati: Jony, Escalante, Fares, Armini, Falbo,Marini. In attesa di domani, con le visite per Romagnoli e Maximiano, oggi la Lazio accoglie gli esuberi.