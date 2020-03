Da meteora dell’Inter a uomo mercato: le big in fila per Telles. Tra sondaggi Barça e apertura Porto…

Da meteora a uomo mercato in vista dell’estate. Alex Telles ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Porto e – almeno per il momento – non sembrano esserci margini per il rinnovo. Ecco perché sulle tracce del laterale classe 1992 ci sono diversi club, con i Dragoes che vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno e avrebbero aperto alla cessione. In particolare, secondo quanto riporta Sport, il Barcellona avrebbe mosso i primi passi per provare a portare in Catalogna il terzino brasiliano: la dirigenza blaugrana avrebbe effettuato i primi sondaggi con l’entourage del giocatore per cercare di anticipare la concorrenza (su tutti quella del Chelsea e dell’Atletico Madrid).

Foto: AS