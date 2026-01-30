Da Mateta a Nkunku: il “risveglio” dopo una notte incredibile

30/01/2026 | 15:59:33

Siamo dentro a un rimbalzo incredibile. Il Milan aspetta Mateta, non convocato per la prossima partita del Cyrstal Palace. E sono assolutamente confermate le nostre esclusive partite dalla notte, soprattutto quella della possibilità di anticipare l’arrivo dell’ attaccante rispetto a informazioni frastagliate del pomeriggio di ieri (sì, forse, vediamo). Dobbiamo aspettare per prudenza gli ultimi passaggi. Oltretutto il paradosso di questa storia è che, per alcuni (non tutti) tra coloro che seguono il Milan h24, bisogna comunque rivolgere lo sguardo altrove per capire come funziona. Fino a stanotte era tutto nebuloso, quasi nessuno nel Bel Paese sapeva, ora è tutto chiaro. Come per Nkunku, ci fa piacere che in tanti abbiano fatto man bassa della nostra notizia e ringraziamo chi con correttezza ci ha citato senza fare video “a rimorchio” (un classico). Su Nkunku e la Roma ripetiamo il concetto: alla Roma piace molto, a Gasperini di più, adesso vedremo come si regolerà il ragazzo quando il Crystal Palace darà il via libera per il suo attaccante. Mentre Mateta ha già completamente sposato il progetto Milan, contratto pluriennale che con i bonus può sfondare il muro dei 4 milioni a stagione. Il resto lo vedremo presto.

Foto: X Crystal Palace