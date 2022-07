Da Lunedì al via i ritiri per le squadre di A. Quante novità

Il campionato di Serie A si avvicina sempre di più alla partenza. Tra circa un mese le venti squadre del torneo, cominceranno a darsi battaglia. Sarà un campionato diverso dal solito, complice il mondiale, le squadre si fermeranno per circa due mesi, tra il mese di Novembre e Gennaio. Questo potrebbe modificare e rivoluzionare la classifica e non solo. Nella testa degli allenatori e di tutto lo staff c’è l’esigenza di capire come sviluppare il nuovo programma atletico per i vari ritiri che inizieranno nei prossimi giorni. Arrivare al top a novembre o conservare le energie per poi ripartire sprintando a gennaio fino alla fine. Una programmazione anomala, oltre al mercato che sarà attivo per tutte e quattro le prime gare della stagione.

Le novità vengono rappresentate in primis dal Monza esordiente in A e dalla Cremonese che torna nel massimo campionato dopo circa 30 anni. E poi il Lecce che ha vinto lo scorso torneo di B e che tra le tre neopromosse parte favorita. Poi il Verona che vuole confermarsi squadra rivelazione insieme al Sassuolo. La Fiorentina dopo diversi anni tornerà a giocare una competizione europea e questo potrebbe influire sulle scelte di mercato e sulla tenuta atletica dei calciatori. Competizione europea che mancherà all’Atalanta nell’anno che potrebbe significare ripartenza dopo la delusione della scorsa annata. Sarri, Spalletti e Allegri partiranno con il compito di anellare l’anno zero. Mourinho e Pioli invece, dopo aver sorpreso tutti lo scorso anno, saranno tenuti a riconfermarsi, chi in campionato chi in Europa. Non dimenticando Inzaghi, al momento, mercato alla mano il vero favorito con la sua Inter. Insomma sarà un campionato anomalo, ma allo stesso tempo entusiasmante. Pronti partenza via, si parte.

Foto: Dumfries Twitter