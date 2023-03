DA LAVAL ALLA GALASSIA RED BULL: OUMAR SOLET, IL GIGANTE DEL SALISBURGO

Solet è il classico giocatore in stile Red Bull, giovane e molto promettente, concetto chiave del club del colosso statunitense. Difensore centrale dotato fisicamente e longilineo: 1,92 metri per 88kg. Da buon difensore moderno abbina alla prestanza fisica agilità e velocità che gli permettono di essere molto abile nell’uno contro uno. Possiede inoltre una buona tecnica, unita alle capacità aeree che lo rendono un difensore completo che presenta ancora margini di miglioramento.

Nato a Melun, in Francia, il 7 febbraio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Laval, fino ad arrivare a debuttare in prima squadra il 4 agosto 2017 nel match di Championnat National contro il Concarneau, con la partita che terminò 1-0 in favore della squadra di Solet. Nel gennaio del 2018 passa in prestito all’Olympique Lione, per poi venir riscattato dal club francese.

Impegnato di rado con la prima squadra del Lione, nel 2020 viene ceduto al Salisburgo, squadra dove milita tuttora e con la quale vince subito il campionato. Nella scorsa stagione il difensore francese ha raccolto 22 presenze in campionato, riuscendo anche a segnare 2 gol e 5 presenze in Champions League. Inoltre Solet vanta anche due presenze con la Nazionale francese Under 20.

In questa stagione sono stati ben quattro gli incroci con le italiane: due volte con il Milan (in Champions) e, successivamente, Roma (in Europa League). Con i rossoneri ha rimediato due sostituzioni in altrettante sfide contro i rossoneri causa infortunio, ma senza sfigurare: bene contro Giroud e Leao nell’1-1 in Austria, peggio nel naufragio generale del Salisburgo avvenuto proprio dopo la sua uscita dal campo. Con i giallorossi, invece, molto bene a Salisburgo, dove ha annullato Abraham, male all’Olimpico dove ha sofferto in particolar modo le avanzate degli uomini di Mourinho.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il suo nome è finito sul taccuino di molti club europei in vista della prossima sessione di calciomercato. E chissà se non sarà uno dei protagonisti di questa estate…

Foto: Instagram Solet