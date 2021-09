Da Florenzi a Ibra: tutte le ultime sull’infermeria Milan

Dopo l’impegno con l’Atletico Madrid in Champions League è stata una giornata di riposo per i rossoneri a Milanello, ma non sono mancati aggiornamenti dall’infermeria.

Alessandro Florenzi dovrà operarsi al ginocchio sinistro dopo il consulto odierno con il professor Mariani a Villa Stuart. L’intervento avrà luogo domani in artroscopia ed è necessario per un problema meniscale. Pioli dovrebbe ritrovarlo tra un mese.

Brahim Diaz, uscito zoppicante e dolorante martedì sera con l’Atletico, sta bene e dovrebbe essere regolarmente schierato in campo a Bergamo domenica sera.

Confermato il rientro di Simon Kjaer, che inizialmente era previsto per la Champions, ma Pioli e il suo staff hanno deciso all’ultimo di non rischiare il difensore danese.

La novità vera e propria è che si contano le ore per la prima convocazione di Junior Messias in rossonero. Il brasiliano ha combattuto con vari problemini di natura fisica e un ritardo di condizione: adesso sembra pronto per il suo debutto.

Krunic e Bakayoko vanno verso il rientro, li vedremo dopo la sosta. Zlatan Ibrahimovic, invece, è stato convocato dalla Svezia (pre-convocazione), ma secondo quanto trapela non dovrebbe raggiungere la Nazionale per completare in maniera più graduale il suo recupero.

Tirando le somme c’è una brutta notizia: l’intervento e lo stop di Florenzi, che va a bilanciarsi con tanti recuperi imminenti per Stefano Pioli.