Da Elmas a Hojlund, come può cambiare ora la strategia del Napoli

22/08/2025 | 10:05:53

Riflessioni su Juanlu Sanchez: può ancora succedere di tutto, intendiamoci, ma il Napoli non ha le certezze di prima. E sul centrocampista vale lo stesso discorso, non a caso ha deciso di non affondare su qualche nome valutato. Tutto questo perché ci sono priorità, l’infortunio a Lukaku ha evidenziato la necessità di riversare buona parte del budget sull’attaccante. Soprattutto in considerazione del fatto che Rasmus Hojlund, prima scelta come anticipato lunedì scorso (alternativa Dovbyk), preferirebbe un trasferimento con obbligo in modo da non dover tornare al Manchester United la prossima estate. E su questa traiettoria il Napoli sta lavorando. Tenendo conto che per a Elmas, come già svelato, il club confida di avere il via libera presto. Poi ci sarà tempo e modo per fare altre valutazioni. Ma tanti mesi senza Lukaku obbligano il Napoli a non sbagliare le mosse per l’attaccante.

Foto: Instagram Elmas