Da dj al possibile ritorno in campo, Cissé confessa: “Voglio arrivare a 100 gol in Ligue 1”

A 38 anni, Djibril Cissé è pronto a ritornare in campo. L’ex-attaccante di Liverpool e Lazio, infatti, dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2018 e aver tentato la carriera da DJ, ha aperto ad un suo ritorno sui campi ai microfoni di So Foot: “Noi attaccanti adoriamo i goal: prima 25, poi 50, 75… L’obiettivo dei 100 mi perseguita, sono rimasto fermo a 96. Me ne mancano solo quattro e questa situazione la vivo male, mi fa impazzire. Vorrei tornare in un club di Ligue 1 per poterli segnare: se qualcuno mi accettasse, potrei riuscire nell’intento nel giro di due o tre mesi.Sono piuttosto testardo, quando ho un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo. Sono pronto a giocare gratuitamente, quindi non ci sarebbe alcun rischio per la squadra che punterebbe su di me. Per il momento non ho molti contatti avanzati ma spero che qualcuno si faccia avanti prima o poi.”

Foto: Lyonne.fr