Da David a Bonny: l’estate al contrario del signor ciapanò

06/07/2025 | 11:35:57

Il mercato del signor ciapanò, tra un “eh”, un “ehm” e un “insomma” ogni dieci secondi: ritmo lento che neanche la moviola di Carlo Sassi. Ci sarebbe da addormentarsi e invece vorremmo – dobbiamo – restare svegli. Tenendo conto di un passaggio essenziale: uno che fa casino social, senza rispetto o un briciolo di educazione, nei giorni del dolore di una persona che potrebbe essere suo zio come andrebbe giudicato? Fate voi. Il mercato del signor ciapanò è quello di chi vive di luce riflessa, anche se a questo giro la luce – azzurra ma soprattutto nerazzurra, è il cuore del tifoso che parla – non è tanto riflessa (in ritardo quasi sempre). Il mercato del signor ciapanò, che dice di svelare e invece prende imbarcate, un po’ in spagnolo e un po’ in italiano da sonnolenza, comprendeva – appena un mese fa – la certezza che Jonathan David non sarebbe andato alla Juve e che non avrebbe giocato in Serie A. Qui ci vorrebbe il suo rinomato “insomma”, calzerebbe a pennello. Due giorni fa le visite e le parole del canadese hanno spazzato qualsiasi tipo di illazione, se non fossero bastate le notizie opposte a quelle certezze infondate. Un po’ di settimane prima il signor ciapanò ci aveva garantito che Musah fosse sul punto di andare al Napoli, che la Fiorentina stesse trattando Thauvin, che il Napoli fosse forte su Scalvini, non accorgendosi di Beukema e Noa Lang se non in differita con dettagli patetici (e di De Bruyne 10 giorni dopo…). Lo stesso Napoli che fino a pochi giorni fa – bontà sua – avrebbe insidiato l’Inter per Bonny (ufficiale aI nerazzurri da ieri mattina). Tra un Ricci di mare e un Milinkovic-Savic ancora al palo, tra Dzeko a Firenze (e non a Bologna) forse sarebbe meglio il silenzio. Compresa una riflessione che diventa un consiglio: può capitare l’estate del ciapanò, in spagnolo o in italiano, ma urge fare un bagno di umiltà dopo aver fatto il bagno di buchi. Meglio una birra Moretti: fresca, velocissima da bere, i ritmi alti e la moviola abolita…

FOTO: Instagram David e Bonny