Da Dal Canto ad Amelia: il Livorno cambia allenatore

Un nuovo allenatore per il Livorno. Si tratta di Marco Amelia con con quel club ci ha già giocato. Ora la possibilità di fare un’ulteriore esperienza in panchina, al posto di Alessandro Dai Canto e all’interno di una stagione molto difficile che vede il Livorno all’ultimo posto in compagnia della Lucchese. Tutto questo dopo i tormenti societari che hanno condizionato non poco il cammino della squadra. Adesso Amelia per una risalita, ricordando tempi migliori per il Livorno.

Foto: Instagram Amelia