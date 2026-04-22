Da Cunha sui social: “Ci sarebbe piaciuto offrirvi questa finale ma abbiamo dato tutto!”

22/04/2026 | 16:01:59

Il capitano del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato sui social della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Ciao tifosi, purtroppo ieri l’avventura in Coppa Italia è finita per noi! Ci sarebbe piaciuto tanto offrirvi questa finale…ma abbiamo dato tutto! Grazie a voi per essere sempre stati al nostro fianco e per sostenerci costantemente. Testa alta e si riparte per finire questa fine di stagione nel migliore dei modi. Forza Como sempre”.

Foto: X Como