Da Cunha: “Stiamo crescendo. I rigori segnati? Non faccio niente di particolare”

01/11/2026 | 15:00:44

Il capitano del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Venezia. Queste le sue parole:

“Lo scorso anno facevamo fatica a vincere queste partite, stiamo crescendo e siamo pronti a giocare anche queste partite. E’ stato difficile, ma siamo felici perché alla fine abbiamo vinto. Il 100% dei rigori trasformati? E’ la prima volta che sono rigorista, lavoro durante la settimana anche con il preparatore dei portieri per vedere dove posso tirare. Non faccio niente di particolare”.

Foto: Instagram Da Cunha