Da Cunha porta il Como al quarto posto. Venezia infuriato per un rigore tolto sullo 0-0

01/11/2026 | 14:29:26

Termina con una vittoria lariana per 1-0 il match tra Como e Venezia.

Il primo tempo è subito all’insegna del dominio dei comaschi, che però non riescono a trovare la rete nella prima metà dei 45 minuti. Al 28′ arriva l’episodio più discusso del match: l’arbitro Ferrieri Caputi assegna un calcio di rigore agli ospiti per un fallo di mano di Milla in area. La decisione, inizialmente presa in campo, viene però rivista dopo il richiamo al monitor da parte del VAR Cossu, che porta la direttrice di gara a revocare il penalty. Al 41′ viene assegnato un altro calcio di rigore, questa volta in favore dei lariani. Al 43′ è Da Cunha a presentarsi sul dischetto e a trasformare il penalty, portando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo prosegue il dominio del Como, che, nonostante le numerose occasioni create, non riesce a trovare la rete del raddoppio. Il match si conclude così sul risultato di 1-0 in favore dei lariani.

Foto: Instagram Da Cunha