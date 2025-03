Il Como conduce per 1-0 al termine della prima frazione di gioco all’Olimpico. A segnare l’1-0 è Lucas Da Cunha, bravo a involarsi in profondità verso la porta su invito di Perrone. Non bene la fase difensiva di Mancini, che si è lasciato totalmente infilare dal centrocampista avversario. Al 43′ i lariani sono dunque avanti.

Foto: Instagram Da Cunha