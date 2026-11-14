Da Cunha: “Non mi sarei aspettato che avrei giocato così tanto. Sono felice”

14/11/2026 | 22:10:22

Da Cunha ha parlato dal ritiro della Francia in conferenza stampa: “È vero che questa è la mia seconda pausa per le nazionali e mi sento bene. Sto giocando molto; a dire il vero, non mi aspettavo di giocare così tanto. Sono felice, mi sento bene in campo. Giocare con una squadra di questo calibro è eccezionale. Sono molto contento di quello che mi sta succedendo in questo momento”.

Foto: Instagram Da Cunha

