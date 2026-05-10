Da Cunha: “Non mi aspettavo questo miglioramento. Merito di Fabregas”

10/05/2026 | 16:41:05

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato nel post-partita contro il Verona ai microfoni di Dazn: “E’ una cosa incredibile, abbiamo fatto una cosa storica”.

Ti aspettavi questo miglioramento tuo personale? “In realtà no, ma il lavoro di Fabregas mi ha portato a questo”.

Come l’avete vinta questa partita? “Oggi abbiamo visto che è stata una partita difficile contro una bella squadra. All’inizio abbiamo avuto dei problemi, poi abbiamo cambiato qualcosa, ma la partita è rimasta difficile”.

Foto: X Como