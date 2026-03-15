Da Cunha: “Non credevo di poter lottare per la Champions in tre anni”
15/03/2026 | 20:20:31
Il centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma che lancia i lariani al quarto posto solitario in classifica.
Queste le sue parole: “Lavoriamo tantissimo ogni giorno. Quando vinci queste gare vuol dire che il lavoro è buono. Lotta Champions? Non pensavo di poter lottare così in fretta, ma sono venuto qui per un progetto vincente, non credevo così presto però”.
Foto: sito Como