Da Cunha lancia il Como: “Vogliamo vincere tutto quest’anno”

25/09/2025 | 00:04:29

Da Cunha ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo in Coppa Italia: “Per noi è molto importante, quest’anno vogliamo vincere tutto. In campionato vogliamo farlo e in questa Coppa Italia stasera abbiamo fatto bene. Con Caqueret giochiamo insieme bene ed è più facile, parliamo anche in francese. Mi piace questa responsabilità, sento l’appoggio di tutti. Lì ero molto giovane, in un posto differente. Ora gioco più basso, ho più esperienza”.

FOTO: X Como