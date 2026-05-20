Da Cunha: “Fabregas? È veramente una brava persona. Sono fiero di indossare la fascia”

20/05/2026 | 17:53:39

Il capitano del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato ai microfoni di RSI Sport. Queste le sue parole:

“Se mi aspettavo una stagione del genere? All’inizio magari no, ma quando la passata stagione abbiamo concluso in quel modo, abbiamo abbiamo capito che potevamo fare delle belle cose in Serie A. Quest’anno abbiamo iniziato bene e dopo abbiamo capito che potevamo fare ancora meglio. Oggi siamo in Europa, abbiamo ancora una partita che può essere utile per andare magari in Champions, vedremo, ma siamo molto contenti. Fabregas? Per me Cesc rappresenta tante cose, parliamo sempre della sua qualità da giocatore che ha vinto tutto, ma io voglio parlare anche della parte umana, perché per me è molto importante e lui è veramente una brava persona. Quando sono arrivato a Como lui mi ha parlato subito, mi ha detto che mi avrebbe aiutato se avessi avuto bisogno di qualcosa, alla fine è una persona incredibile e sul campo si vede il lavoro che oggi fa come allenatore. Sono molto contento di lavorare con lui. Se mi aspettavo di diventare il capitano? Non pensavo. All’inizio del campionato ho parlato col mister e mi ha detto che sarei stato il capitano. Questo per me rappresenta tantissime cose e sono veramente fiero di indossare la fascia”.

Foto: X Como