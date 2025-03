Da Cunha da fuori: Como avanti 1-0 a San Siro sul Milan all’intervallo

Il Como conduce al Meazza al termine dei primi 45 minuti di gioco del match contro il Milan, Gara bella, vivace, non un brutto Milan, ma per ora decide la gara una grande giocata di Da Cunha.

Parte fortissimo il Milan. Al 5′, Musah, lanciato da Reijnders, si presenta davanti al portiere ospite, lo salta, ma clamorosamente calcia fuori. Al 10′ risponde il Como con un sinistro di Nico Paz, fuori di poco.

Il Como sale a metà primo tempo. Al 31′ chance per Nico Paz, si oppone Maignan in uscita. Due minuti dopo, ancora Nico Paz serve Da Cunha che di sinistro da fuori trova l’angolino basso e batte Maignan. Vantaggio Como al Meazza.

Al 44′ ancora Como, chance clamorosa per Kempf, para Maignan che salva il Milan da uno 0-2 clamoroso. Finisce il primo tempo con il Como avanti 1-0 a San Siro. Fischi copiosi per il Milan.

