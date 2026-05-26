Da Cunha: “Ancora non ho realizzato quanto fatto. Il Como ormai è un top club”

26/05/2026 | 16:01:47

Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha parlato a Sky sulla stagione dei lariani e sulla conquista del quarto posto: “Non so se ho ancora realizzato, è una gioia incredibile dopo quello che abbiamo fatto durante tutta la stagione, un lavoro top. Ora festeggiamo insieme. Abbiamo dormito poco, abbiamo fatto una festa tutti, è stato molto bello”.

Ieri il Como ha festeggiato 119 anni di storia e l’unico capitano di questa società a giocare la Champions sarà proprio Da Cunha, che ha spiegato così quanto per lui sia importante: “Non la penso così, ma avere questa fascia è veramente una cosa incredibile. Sono dentro una società top, sto veramente bene qua, essere il capitano del Como in Champions sarà tanta roba”.

Foto: X Como