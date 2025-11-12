Da Cunha: “Al Como è stata dura all’inizio. Fabregas? Ha cambiato la mia posizione, mi trovo meglio”

12/11/2025 | 17:30:42

Intervistato da Sky Sport, Da Cunha ha parlato della sua avventura con il Como: “Non pensavo che le cose cambiassero così tanto da quando sono arrivato. È stato difficile per me all’inizio, ma guardandomi dietro sono contento del lavoro che ho fatto. Fabregas? Ha cambiato la mia posizione e penso sia molto meglio. Non sono un esterno che prende molti uno contro uno, cosa importante ora. Adesso sono a centrocampo e mi trovo meglio. Cosa è rimasto uguale? Secondo me il lavoro, perché abbiamo uno staff e un mister fortissimi. Anche la squadra. Ogni giorno vediamo i miglioramenti”.

foto x como