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Da Cunha: “A Como sono cresciuto come persona e come calciatore. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia”

22/07/2026 | 17:30:29

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Il capitano del Como, Lucas Da Cunha, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:
“A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l’ora di continuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi”.
Foto: sito Como