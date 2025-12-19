Da Cortina a Cortina: campioni e sogni raccontati da Valerio Iafrate

Da Cortina a Cortina, settant’anni di passione. La Fiamma olimpica torna in Italia e per l’occasione la storia gloriosa di settant’anni dei Giochi invernali rivive tra le pagine di questo libro che ricostruisce i trionfi di grandi campioni e campionesse, le loro sfide, le vittorie, i sacrifici e l’umanità di tanti protagonisti. Da Toni Sailer, lo 007 delle nevi, al miracle on ice dell’hockey statunitense contro l’URSS, dagli artisti del pattinaggio di

figura alle leggende norvegesi dello sci di fondo, Marit Bjørgen e Bjorn Dæhlie. E poi gli spericolati pattinatori dello short track e le velocità siderali dello slittino, i grandi artisti canadesi, cechi e svedesi dell’hockey ghiaccio e naturalmente gli indimenticabili campioni italiani a cinque cerchi: Thoeni, Tomba, Compagnoni, la staffetta mitologica di Lillehammer De Zolt-Albarello-Vanzetta-Fauner, la regina della fatica Stefania Belmondo, e Armin Zöggeler, eterno funambolo dello slittino, fino ad Arianna Fontana, la più medagliata olimpionica invernale azzurra. In ogni capitolo Valerio Iafrate rievoca le imprese sportive, mostra i volti e i sogni di atleti entrati nel mito restituendo, anche grazie a interviste esclusive, emozioni che vanno oltre il medagliere. Il libro, 18 capitoli, uno per ogni edizione dal 1956 al 2022, si chiude con una sezione dedicata alle curiosità più incredibili della storia olimpica invernale. Un lavoro di grande precisione e professionalità, secondo quelle che sono le tradizioni di un giornalista sempre attento ai dettagli. Una guida completa e da non perdere per gli amanti di un evento che regalerà emozioni purissime.

foto libro