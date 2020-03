Da colpo di gennaio a rincalzo a Lipsia, Olmo: “Non ho giocato quanto mi aspettavo, non so perché”

Dani Olmo è stato, dopo Erling Haalnd, il colpo più importante di gennaio in Bundesliga. Il Red Bull Lipsia, sborsando 25 milioni di euro subito (più altri 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 5 milioni a determinate condizioni), si è assicurato il fantasista spagnolo cercato anche dal Milan che, però, finora ha collezionato soltanto quattro presenze. Il classe 1998 ex Dinamo Zagabria non ci sta e lo racconta al Mundo Deportivo: “Sto bene, non ho giocato i minuti che avrei voluto e che avevo promesso a me stesso. Non so cosa sia successo, non so il perché. Quello che so è che sono venuto qui per giocare, quindi continuerò a lavorare per convincere l’allenatore a cambiare idea”.

Foto: 90min