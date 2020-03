Da Cavani a David Silva passando per Willian: quante occasioni a zero in vista dell’estate

Il calcio europeo è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma il calciomercato inizia a muoversi in vista dell’estate. Ne sa qualcosa il Borussia Dortmund, che negli ultimi giorni ha superato la concorrenza e ora ha in pugno Thomas Meunier, in scadenza con il Psg, uno dei pezzi pregiati tra i calciatori prelevabili a parametro zero. Ma l’elenco dei giocatori (all’estero) in scadenza la prossima estate è piuttosto lungo e non mancano i nomi altisonanti, come certificato dalla seguente lista.

CALCIATORI IN SCADENZA NEL 2020:

Ligue 1: Meunier, Cavani, Kurzawa, Thiago Silva, Choupo Moting (Psg); Nico Gaitan (Lille).

Liga: Garay (Valencia), Ben Arfa (Valladolid), Didac Vila (Espanyol), Naldo (Espanyol).

Premier League: Willian, Giroud, Pedro e Van Ginkel (Chelsea); Vertonghen (Tottenham), David Silva (Manchester City); Hart (Burnley), Schelotto (Brighton).

Bundesliga: Aranguiz (Leverkusen), Gotze (Borussia); Stambouli e Caligiuri (Schalke).

