Da Castro Pretorio a Santi Castro: la simpatica trovata social del nuovo attaccante di Gasp
30/07/2026 | 16:53:16
L’ultimo acquisto giallorosso, Santiago Castro, è stato protagonista di un simpatico siparietto, finendo per intitolarsi una fermata della metropolitana di Roma, Castro Pretorio. In un video postato sui social, l’attaccante argentino in maniera simpatica modifica il percorso della Metro B: “Prossima fermata Castro Pretorio” dice la voce automatica della stazione. Nelle immagini è proprio il nuovo attaccante della Roma Castro a correggere con un pennarello la fermata in prossimità di Termini. ‘Castro Pretorio‘, diventa così ‘Santiago Castro‘. Questo il video da TikTok:
@asroma
Una nuova fermata in città 😬🇦🇷 #asroma #TikTokCalcio #SantiagoCastro #football #Roma
♬ audio originale – AS Roma
foto screen tiktok