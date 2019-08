Da Biraghi e Laxalt a Zappacosta, Dalbert e non solo: che traffico sulle fasce…

Ci sarà traffico sulle fasce, mai come nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Biraghi vuole l’Inter, ha un accordo totale e quasi sicuramente sarà accontentato. La Fiorentina accetterebbe volentieri uno scambio con Dalbert, ma quest’ultimo spinge per tornare al Nizza che probabilmente deciderà di pagare il prestito oneroso per il grande ritorno. La Fiorentina apprezza molto Laxalt, situazione da seguire, tenendo conto che sull’uruguaiano ci sono anche Atalanta e Fenerbahce. La Roma deve prendere uno specialista di fascia, in rialzo le quotazioni di Zappacosta che già lo scorso gennaio avrebbe voluto lasciare il Chelsea e che Petrachi conosce bene per averlo portato al Toro e per averlo ceduto proprio ai Blues. I giallorossi hanno seguito anche Hysaj, che potrebbe essere una soluzione per la Juve dopo qualche esubero, ma ora la situazione è in stand-by. Il Parma insiste per Conti, ma quest’ultimo vuole restare al Milan, intanto gli emiliani aspettano il via libera Udinese per Pezzella.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina