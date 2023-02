Da Benevento: scelto Roberto Stellone per la panchina

Il Benevento ha ormai scelto il nuovo allenatore in sostituzione dell’esonerato Fabio Cannavaro. Come segnalato e anticipato da Ottopagine.it alle 18,42 la scelta è ricaduta su Roberto Stellone, contratto fino a giugno e rinnovo in caso di salvezza. Il sito di Benevento racconta che in mattinata c’è stata la telefonata di Vigorito e la disponibilità a rilevare l’incarico. Ormai manca soltanto la firma, scelta fatta.

