Da Barella a Sanchez: il comunicato dell’Inter sugli infortunati

L’Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato un aggiornamento sui tempi di recupero dei quattro giocatori attualmente indisponibili di Antonio Conte. Come si legge nella nota, Kwadwo Asamoah, dopo tre settimane di lavoro personalizzato, è rientrato in gruppo in questa settimana. Nicolò Barella ha invece iniziato la fase riabilitativa, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. Ancora problemi per Stefano Sensi: il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra perdura. Proprio per questo il giocatore sarà sottoposto ad un ulteriore consulto specialistico. Infine Alexis Sanchez: a seguito dell’intervento chirurgico di ottobre, ha effettuato un controllo a Barcellona. L’attaccante potrà riprendere l’attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie.

Foto: Twitter Inter