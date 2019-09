Da Arda Turan a Robinho: le tante stelle nella rosa del Basaksehir che affronterà la Roma

Questa sera, la Roma debutterà in Europa League affrontando tra le mura amiche dello stadio Olimpico i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Una squadra che non ha mai affrontato un’italiana nella propria giovane storia – è stata fondata solo nel 1990 – ma che agli spettatori e telespettatori potrà comunque sembrare in qualche modo familiare. Questo perché tra le sue fila militano tante ex-stelle del calcio europeo, nonché diverse vecchie conoscenze della nostra Serie A. Partiamo dai tre nomi di chi certamente non ci sarà, perché escluso per problemi fisici dai convocati. In attacco c’è Robinho, brasiliano ormai 35enne con un trascorso nel Real Madrid ma anche Milan. In mediana Gokhan Inler, svizzero anche lui 35enne che con il Napoli vinse due Coppe e una Supercoppa italiana dopo un quadriennio all’Udinese. In difesa Martin Skrtel, di un anno più giovane degli altri due, protagonista di nove stagioni con la maglia del Liverpool e di neanche un mese con quella dell’Atalanta proprio questa estate. Tra coloro che potrebbero invece giocare c’è l’ex juventino Eijero Elia, che in bianconero ha vinto il primo scudetto di Antonio Conte. Con lui sulla trequarti c’è Arda Turan, passato per Barcellona e Atletico e attualmente condannato a quasi tre anni di prigione per aver sparato dei colpi di pistola all’interno di un ospedale. Poi c’è il terzino sinistro Gael Clichy, grande promessa dell’Arsenal poi esplosa però nel Manchester City, ma anche Demba Ba, ex Newcastle e Chelsea tra le altre, e Mehmet Topal, esperto centrocampista difensivo con un trascorso al Valencia. Insomma, per essere la prima volta nella quale in molti assisteranno a una gara del Basaksehir, il numero di volti noti potrebbe essere sorprendentemente alto.

Foto: twitter Basaksehir