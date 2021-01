D-Pokal: clamorosa eliminazione del Bayern Monaco sconfitti ai rigori dal Kiel

I campioni d’Europa in carica sono umani e lo dimostrano gli ultimi risultati, il ko in campionato nell’ultimo turno e questa sera la clamorosa sconfitta in casa del Kiel nella D-Pokal, la Coppa di Germania.

La compagine che milita nella seconda divisione tedesca, si è imposta ai calci di rigore dopo il 2-2 ottenuto nei 90′ e ai supplementari. Bayern due volte in vantaggio e due volte rimontato: prima l’1-0 segnato da Gnabry al 14′, poi il pareggio di Bartels al 37′. Sane al 48′ regala il nuovo vantaggio ai campioni d’Europa. I bavaresi falliscono diverse occasioni, e al 95′ arriva la clamorosa beffa con Wehl che segna il 2-2 regalando i supplementari ai suoi.

I padroni di casa reggono nell’extratime e arrivano ai rigori. A regalare il sogno al Kiel il gol di Bertels, arrivato dopo l’errore del Bayern di Roca.

Foto: Twitter Bayern Monaco