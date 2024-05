Cutrone: “Torno in Serie A più maturo. Ma è solo l’inizio di quello che voglio dimostrare”

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone, attaccante del Como, vincitore del premio miglior giocatore della Serie B 2023-24, si è detto carico e voglioso di rilanciarsi nel massimo campionato.

Questo uno stralcio delle sue parole: “Sono orgoglioso, la A mancava a Como da 21 anni: questa è storia. Giocare davanti a gente che conosci da bambino, vederli in settimana e allo stadio, mi ha dato una spinta in più. Io MVP della Serie B? Non me l’aspettavo, io pensavo a tutt’altro. Ma condivido il trofeo con i miei compagni. Il ritorno in Serie A? Ora sono più maturo, ma questa promozione è solo l’inizio di quello che voglio dimostrare. La Nazionale resta un sogno. Io devo solo continuare a lavorare così. Poi, tra due anni…”.

Foto: twitter Como