Cutrone: “Sono molto felice, il Valencia CF è un club storico ed è un onore essere qui

Patrick Cutrone da pochi minuti è un nuovo giocatore del Valencia.

L’attaccante, ex Fiorentina, sul sito ufficiale degli andalusi ha parlato delle sue prime sensazioni nel suo approdo al Mestalla.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, non vedevo l’ora di arrivarci, di incontrare il resto della squadra, l’allenatore, lo “staff” tecnico. Non vedo l’ora di iniziare a giocare. Conoscere le ambizioni e le esigenze del Club. Conosco molto bene la storia del Valencia CF, un club storico e molto importante. È un onore per me essere qui. Pronto ad aiutare la squadra. Spero di dare il massimo in positivo, farò del mio meglio per aiutare la squadra, la società e i tifosi del Valencia CF. Vogliamo fare bene e cercare di vincere più partite possibili”.

Infine così conclude l’attaccante: “Il Valencia CF ha avuto giocatori italiani nel corso della storia, ne sono un esempio. Spero di fare bene come loro e di dare il massimo. Messaggio per i fan del Valencia CF. Ciao a tutti i tifosi del Valencia CF, lieto di salutarvi, non vedo l’ora e spero di segnare tanti gol. Amunt Valencia CF!”.

Foto: Sito Valencia