Cutrone, l’Udinese non era in dirittura. Il Valencia lo aspetta

L’Udinese non era evidentemente in dirittura per Patrick Cutrone. Era abbastanza chiaro che dopo Llorente il club friulano si sarebbe fermato per una pausa di riflessione.

Infatti, come segnalato da AS, Cutrone sta per lasciare il Wolverhampton per andare cinque mesi nella Liga, lo aspetta il Valencia.

Foto: Sito uff. Wolverhampton