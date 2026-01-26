Cutrone, lo scambio avanzato e una proposta dalla B. Nzola più vicino al Sassuolo

26/01/2026 | 23:59:37

Patrick Cutrone lascerà il Parma, nelle ultime ore si è matarializzato un top club della Serie B (indizi sul Monza), ma lo scambio che porterebbe Luvumbo in Emilia e l’ex Milan a Cagliari poggia ancora su basi solide anche se in situazioni del genere prima si chiude e meglio è. Nel frattempo tra gli attaccanti in partenza c’è Nzola: vi avevamo raccontato diversi giorni fa come non ci fossero accordi per un ritorno allo Spezia e le voci dallo scorso giovedì relative al Sassuolo sono confermate, si può arrivare rapidamente a un’intesa.

foto sportitalia