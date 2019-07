Cutrone lascia il ritiro del Milan: vicino il sì al Wolverhampton

Come raccontato da MilanNews, Patrick Cutrone ha interrotto l’allenamento che stava svolgendo insieme ai compagni di squadra e ha lasciato il ritiro del Milan a Boston, negli USA, per fare rientro in Italia. E’ infatti sempre più vicino il sì dell’attaccante al Wolverhampton, una trattativa in piedi da giorni e che ormai viaggia spedita verso la fumata bianca. Il club inglese per l’attacco aveva pensato anche ad André Silva, una pista alla quale aveva lavorato Jorge Mendes. Ma ora il sì di Cutrone è ormai a un passo…

Foto: Twitter ufficiale Milan