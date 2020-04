Cutrone: “La Premier è il top ma ora penso solo alla Fiorentina. Vi racconto la malattia”

Patrick Cutrone torna a parlare della sua lotta al Coronavirus e del futuro. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina ai microfoni del ‘Sun’: “Ad inizio marzo ho accusato sintomi come febbre alta e mal di gola, poi ho fatto un test e mi sono reso conto che si trattava del Coronavirus. All’inizio ero spaventato perché questo virus è subdolo e nessuno lo conosce bene. Ero preoccupato per me stesso, per i miei parenti e per i miei compagni di squadra ma per fortuna dopo i primi giorni la situazione è lentamente migliorata. Alla fine quando i dottori mi hanno detto il risultato dell’ultimo test era negativo mi sono sentito sollevato, questo incubo mi stava lasciando. Il Wolverhampton? La mia esperienza in Premier League è stata molto importante. Per la prima volta nella mia vita ero lontano da casa, in Inghilterra ho sperimentato una nuova cultura calcistica e uno stile di vita diverso. Inoltre non dimenticherò i tifosi del Wolverhampton, mi hanno accolto in modo incredibile. Oggi apprezzo ancora di più il calcio inglese, la Premier è il miglior campionato al mondo in questo momento, ne sono sicuro. Mi sono divertito con i Wolves ma ora sono in prestito per due stagioni alla Fiorentina e penso solo a questo”, le parole di Cutrone.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina