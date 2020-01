Cutrone: “La Fiorentina è una sfida che voglio vincere, sono tornato anche per la Nazionale”

E’ stato presentato alla stampa e ai tifosi soltanto oggi, ma ha già segnato un gol con la nuova maglia. Patrick Cutrone, in rete ieri contro l’Atalanta in Coppa Italia, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da attaccante della Fiorentina: “Nulla è facile nel calcio come nella vita. Io mi sono sempre allenato al 100% per farmi trovare pronto. E’ stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così“.

Il passato al Milan

“Le migliori risposte si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo. Li devo ringraziare però perché ogni giorno è buono per crescere”.

L’esperienza in Premier

“Ho imparato tante cose come uomo e calciatore. Anche in allenamento ho imparato molto. Anche gli stili di gioco per esempio. Ho imparato meglio anche l’inglese oltre che la cultura di un altro paese”.

Obiettivi

“Io voglio migliorarmi in tutto, anche in quello dove sono più bravo. So che posso migliorare in tante cose e darò il massimo per migliorarmi. Penso partita dopo partita e giorno per giorno. Ho i miei obiettivi come quelli di squadra”.

Nazionale

“Sono rientrato in Italia anche per la maglia azzurra ma soprattutto per avere una nuova sfida e dimostrare che posso far bene. La società Wolverhampton non aveva più fiducia in me e quindi sinceramente appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito sì e sono contentissimo di aver preso questa scelta. Voglio far bene qua”.

Verso il Napoli

“Dovremo dare il massimo cercando di vincere. E’ una gara difficile in uno stadio difficile. Siamo una bella squadra e come squadra possiamo farcela. Ringrazio Gattuso per la fiducia che ha avuto in me al Milan. Poi ha fatto delle scelte che devo accettare, ma sono contento perché con lui sono cresciuto”.

Commisso e la Fiorentina

“E’ una bellissima persona. Genuina. Sono davvero felice che la Fiorentina abbia creduto in me e spero di ripagarli. So che c’è e ci sarà un bel progetto di squadra e sui singoli”.

Iachini

“A me piace aiutare la squadra e non restare solo su ad aspettare la palla. Io voglio farmi trovare pronto in area ma non solo. Iachini mi chiede di aiutare i compagni e quando devo attaccare l’area, di attaccare lo spazio. Il mister chiede sacrificio da parte di tutti”.

