Cutrone: “Il vero Patrick è quello dei 18 gol al Milan. Ripagherò il Valencia per la fiducia”

Patrick Cutrone, neo attaccante del Valencia, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS: “Mi hanno accolto alla grande, ho trovato un gruppo forte e unito con tanti giocatori di grande qualità. Voglio fare bene in campo per restare. Per motivi diversi ho cambiato più volte squadra, ma ora voglio dare al Valencia la fiducia che mi ha dato. Sono felice e darò tutto per restare qui”.

Su quale sia il miglior Cutrone: “La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Per fortuna sono giovane e posso migliorare molto. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se provenivo dalla Primavera, il che mi ha fatto stare bene. So che il vero Cutrone è quello, quello dei 18 gol a Milano: ci proverò”.

Sui modelli: “Essere paragonati a Inzaghi non può che essere un onore. Essendo milanista, ho guardato a lungo i video di Pippo, Shevchenko e Van Basten. Altri riferimenti? Drogba e Van Persie e in questo momento amo Lewandowski”.

Foto: sito Valencia