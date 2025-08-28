Cutrone, il toccante saluto dell’attaccante al Como

28/08/2025 | 18:50:38

Manca solo l’ufficialità ma presto Patrick Cutrone diventerà un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante ha in questi minuti affidato ai propri canali social un toccante saluto rivolto ai tifosi e alla città del Como dopo aver svolto le visite mediche questa mattina con la sua nuova squadra. Ecco il post: “Ci sono legami che non finiscono mai. Da casa non te ne vai mai per davvero, perché casa la porti dentro, ovunque tu vada. Como è la mia casa: qui sono nato, qui sono cresciuto, qui c’è la mia famiglia e qui sono diventato uomo, marito e papà. Sono stati tre anni intensi, nei quali abbiamo fatto la storia di questo club insieme. Momenti vissuti con e per questa maglia che rimarranno indelebili per sempre: gioie, sacrifici, battaglie, tutte affrontate con orgoglio e passione. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. E voi, tifosi, sappiate che con la vostra passione ed energia avete reso tutto ancora più speciale. Le strade della vita possono prendere direzioni diverse, ma le radici rimangono solide e immutate. Como sarà sempre casa”

Foto: instagram Cutrone