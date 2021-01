Cutrone, il Parma resta in quota. E non da oggi

Patrick Cutrone vuole tornare in Italia, considera chiusa la sua esperienza al Wolverhampton. L’Udinese non ha chiuso, non si possono le carte ogni giorno. E il Parma, come anticipato a suo tempo da Sportitalia, resta un candidato autorevole.

Foto: Sito Fiorentina