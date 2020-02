Cutrone: “Il Milan non sarà mai un avversario. Il rigore? Volevo calciarlo, ma non avrei esultato”

Queste le parole di Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio (1-1) contro il Milan: “Per me i rossoneri non saranno mai avversari e li ringrazio per quello che mi hanno dato. Per il resto sono entrato con la voglia che ho sempre, di vincere e combattere, ed è stata una bellissima sfida. Siamo stati bravissimi a restare in partita e riuscire a recuperarla. Io entro per fare bene, sono riuscito a prendere un rigore: meglio ancora. Ringrazio i tifosi viola e anche i milanisti per il saluto a fine partita. Il rigore? Lo volevo calciare ma non avrei esultato per rispetto. Però c’è un rigorista, Pulgar, ed è giusto così. Devo ringraziare la Fiorentina, che ha creduto in me. Devo ripagarlo con prestazioni e tanti gol”, ha chiuso Cutrone.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina