Cutrone-gol, Wolverhampton quinto in Premier League: quanti rimpianti per il Milan

I numeri offensivi del Milan registrano picchi negativi da record. Dopo 14 giornate di campionato, le reti realizzate sono ferme a 13, con Krzysztof Piątek bloccato ancora a quota 3 gol (due dei quali arrivati da calcio di rigore). I rossoneri hanno bisogno di aria fresca in avanti e se da un lato la suggestione Ibrahimovic infiamma i cuori dei tifosi, dall’altro crescono i rimpianti per una risorsa lasciata andar via troppo in fretta. Stiamo parlando di Patrick Cutrone, trasferitosi in Premier League in estate e oggi protagonista assoluto con la maglia del Wolverhampton. I lupi inglesi sono quinti in campionato e ieri hanno conquistato un’importante vittoria per 2 a 0 contro il West Ham. Il gol della sicurezza lo ha messo a segno proprio l’ex milanista, che è stato poi elogiato dal club sui social: “Che momento per Patrick Cutrone!“.

Foto: Twitter Wolverhampton

