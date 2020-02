Cutrone e la prima da ex: “Sono ancora legatissimo al Milan. Ibra? Fuori categoria”

Patrick Cutrone si racconta. L’attaccante della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, questi i passaggi più significativi: “L’idolo da bambino? Non ne avevo uno in particolare. Mi piaceva un sacco Van Persie, fenomenale. Poi Drogba, Inzaghi… Di Van Basten ho visto i video perché me ne avevano parlato tanto. Gattuso? E’ stato un bel rapporto. Siamo due persone dirette, che si dicono le cose in faccia. Una volta, a Bologna, mi sostituì e borbottai: il giorno dopo gli chiesi scusa. L’ultimo periodo mi fece giocare di meno, ma non mi va di parlarne. Ha dimostrato di tenerci a me, in allenamento mi stava dietro, mi diceva dove migliorare. Su questo non posso dir niente. La prima da avversario con il Milan? Forse è meglio che succeda a Firenze, piuttosto che a San Siro. E’ una squadra a cui ci tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Se chiederò la maglia a Ibrahimovic? Sarebbe bello. E’ Ibra, non c’è bisogno di dire altro. Lautaro? Ci assomigliamo un po’ per determinazione e spirito di sacrificio. Entrambi aiutiamo la squadra. E poi c’è Ibra, ma lui è fuori categoria. Lui sa e può fare tutto”, le parole di Cutrone.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina