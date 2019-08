Cutrone: “Contro il Torino non sarà semplice”

Intervistato dai canali tematici del Wolverhampton, Patrick Cutrone ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara di domani contro il Torino e sul suo approdo in Inghilterra. Queste le sue parole: “Noi e il Torino siamo due squadre molto simili. Non sarà semplice perché è una squadra molto organizzata. È bellissimo giocare in questo stadio, per questi tifosi. C’è un clima bello, che ti fa sentire a casa. Sono qui da sole tre settimane, per me è tutto nuovo e devo ambientarmi. L’Europa League l’ho già giocata col Milan, per cui ero più emozionato per la prima in casa in Premier. Ero al Milan da quando avevo 8 anni, li ringrazio per quello che sono e sarò sempre un loro tifoso ma nel calcio bisgona fare delle scelte. Obiettivi? Fare il meglio possibile. A livello personale è quello di aiutare la squadra con gol e assist”.

Foto: Sito Wolverhampton