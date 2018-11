Cutrone carica il Milan: “Ci teniamo tanto all’Europa, daremo tutto per passare”

Il Milan torna in campo per l‘Europa League. A San Siro, i rossoneri cercheranno di superare l’ostacolo Dudelange per archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione europea. Alla vigilia della partita, Patrik Cutrone, attaccante rossonero, ha parlato così ai microfoni ufficiali della società: “Ci teniamo tanto all’Europa League, dobbiamo dare il massimo e cercare di passare questo girone. Sicuramente la prepareremo bene”.

Foto: Twitter ufficiale Milan