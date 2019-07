Cutrone: “Al Wolverhampton per giocare, voglio dare tutto. Ai tifosi dico…”

Patrick Cutrone è da poco un nuovo attaccante del Wolverhampton. L’attaccante italiano, prelevato a titolo definitivo dal Milan, ha rilasciato le prime parole al sito ufficiale del club inglese: “Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha voluto davvero tanto. Voglio dare tutto, poter giocare in Premier League per gli Wolves è fantastico: non vedo l’ora di iniziare. Sono venuto qui per giocare, inizialmente dovrà inserirmi e sto già guardando avanti al momento in cui scenderò in campo. Non si smette mai di imparare e sono qui per questo. Apprendere nuove cose. Posso dire ai tifosi che non vedo l’ora di giocare e sentire tutto il loro supporto”.

"We feel Patrick perfectly fits into our philosophy." Get the full story as Patrick Cutrone signs a four-year deal with the club! #WelcomeCutrone ✍️🗞https://t.co/206hJAJzVW — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Foto: sito ufficiale Wolverhampton