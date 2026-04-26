Cutolo (ds Arezzo): “Serie B traguardo stupendo, figlio di tanti sacrifici. Sono felice come un bambino”

26/04/2026 | 19:05:23

Aniello Cutolo, ds dell’Arezzo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la promozione in B del club toscano.

Le sue parole in conferenza stampa: “Faccio fatica ad analizzare quanto accaduto. Sono un giovane dirigente e mi è stata data una possibilità importante. In questa città ho vissuto di tutto, oggi sono l’uomo più felice del mondo. Questo gruppo non si è mai fermato. Ho stressato tanto, forse sono diventato anche antipatico, ma lo rifarei. I meriti vanno alla squadra, al mister e alla società. Dal 3 febbraio dello scorso anno, insieme al presidente, abbiamo messo le basi per qualcosa di importante”.

Un pensiero speciale anche per il numero uno del club, Manzo: “Quando è arrivato ho capito che si poteva costruire qualcosa di bello. È una persona che ama le sfide e mi ha dato grande fiducia, spingendomi a dare il massimo”.

Il direttore sportivo ha poi evidenziato i sacrifici fatti: “Ho vissuto notti insonni, con grande senso di responsabilità. Abbiamo puntato su un gruppo giovane, lavorando con intensità ogni giorno”. Infine, il messaggio alla città: “Arezzo merita di festeggiare. Non sono riuscito a regalare una vittoria sul campo, ma la gioia che provo è difficile da descrivere. Sono felice come un bambino”.

Foto: sito Arezzo