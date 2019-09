Curacao in lutto: trovato morto il portiere Jairzinho Pieter

Curacao in lutto: nelle scorse ore è stato trovato morto Jairzinho Pieter, portiere titolare della nazionale caraibica che oggi avrebbe dovuto sfidare Haiti per un match della lega CONCACAF. L’estremo difensore è stato trovato senza vita dai compagni all’interno della propria camera d’albergo. Il 31enne giocava in patria nel Centro Dominguito e la causa del decesso, avvenuto nel sonno, è ancora sconosciuta (ipotesi di problema cardiaco).

Foto: All Football